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  4. Yer: İstanbul! Korkudan kendini eve kilitledi, sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Korkudan kendini eve kilitledi, sinir krizi geçirdi

21.09.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da Z.Ç. eşi tarafından darp edildi. Eşinin bıçak çekmesi üzerine Z.Ç., korkarak kendini eve kilitleyip çocuklarına haber verdi. Kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan koca gözaltına alındı. Saldırgan babanın kızı "Kadına bıçak çekmiş. O benim babam. Babam olduğu için utanıyorum" diyerek babasına tepki gösterdi.

Yer: İstanbul! Korkudan kendini eve kilitledi, sinir krizi geçirdi

Olay, saat 10.00 sıralarında Kartal Yeni Soğanlık Mahallesi Mehmet Emin Yurdakul Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 6 katlı binanın 5. katında oturan K.Ç. eşi Zeynep Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç. eşi Zeynep Ç.'yi darp etti. İddiaya göre eşine bıçak çeken K.Ç. evden ayrıldı. Korkarak kendini eve kilitleyen kadın ise, durumu çocuklarına haber verdi. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, darp edilen kadını evinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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GÖZALTINA ALINDI

Yüzünde darp izleri bulunan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan eş tekrar evin önüne gelerek kızı ve oğluyla tartışmaya başladı. Baba ve çocukları arasındaki tartışmanın sona ermesi için polis ekipleri devreye girdi. Çocuklarının şikayetçi olması üzerine K.Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"BABAM OLDUĞU İÇİN UTANIYORUM"

Darp edilen kadının kızı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Saldırgan babanın kızı "Kadına bıçak çekmiş. O benim babam. Babam olduğu için utanıyorum" diyerek babasına tepki gösterdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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