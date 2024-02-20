Yer: İstanbul! Otobüste yer isteyen kadına yumruk attı... Ortalık bir anda karıştı

Kadıköy Göztepe köprüsünde bir toplu taşıma aracında meydana gelen olayda bir kadın yolcu, çocuğuyla yan yana oturan bir erkek yolcudan yer istedi.

Çocuğunu kucağını almasını isteyen kadın ve erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmada erkek yolcu kadına saldırdı ve sol gözüne yumruk attı.

Yumruğun ardından kadın yolcuyu bir de tekmeleyen saldırgan otobüste bulunan ve olaya müdahale eden bir polis memuru tarafından sakinleştirildi.

Saldırgan gözaltına alınırken saldırıya uğrayan kadın, karakola giderek şikayetçi oldu ve maddi manevi tazminat davası açtı.