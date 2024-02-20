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    4. Yer: İstanbul! Otobüste yer isteyen kadına yumruk attı... Ortalık bir anda karıştı

    Yer: İstanbul! Otobüste yer isteyen kadına yumruk attı... Ortalık bir anda karıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.02.2024 15:45 | Son Güncelleme:
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    İstanbul'un Kadiköy bölgesinde bir otobüse binen kadın yolcu, otobüste oturabilmek için erkek bir yolcudan çocuğunu kucağına almasını istedi. Toplu taşımada kadının yer istemesine bir anda sinirlen adam kadına saldırdı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kadıköy Göztepe köprüsünde bir toplu taşıma aracında meydana gelen olayda bir kadın yolcu, çocuğuyla yan yana oturan bir erkek yolcudan yer istedi.

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    Çocuğunu kucağını almasını isteyen kadın ve erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmada erkek yolcu kadına saldırdı ve sol gözüne yumruk attı.

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    Yumruğun ardından kadın yolcuyu bir de tekmeleyen saldırgan otobüste bulunan ve olaya müdahale eden bir polis memuru tarafından sakinleştirildi.

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    Saldırgan gözaltına alınırken saldırıya uğrayan kadın, karakola giderek şikayetçi oldu ve maddi manevi tazminat davası açtı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İstanbul otobüs
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