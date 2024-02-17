Eşiyle cinsel hayatının istatistiğini çıkarttı! Bilimsel verileri sosyal medyada gündem oldu... "Uyuyormuş gibi yapmak 35 kez..."

Sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir video kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek en çok izlenen görüntüler arasındaki yerini aldı. Görüntülerde bir adamın eşiyle 1 yıllık cinsel hayatına dair tuttuğu rapor yer aldı. Raporda 'sevgili karıma not' diyerek sözlerine başlayan adam karısının cinsellik yaşamamak için ürettiği bahaneleri tek tek sıraladı.
Eşiyle cinsel hayatına dair tüm verileri toplayan adam "Sevgili karıma not! Geçen yıl boyunca seninle 365 kez sevişmeye çalıştım. Sadece 36 kez başarıya ulaşabildim. Bu 10 günde bir ortalama yapar. Ve takip edenler neden başarısız olduğumun bir listesidir; çok sıcak:15 kez, çok soğuk: 3 kez, çok yorgunum: 19 kez, geç oldu:16 kez, çok erken: 9 kez, uyuyormuş gibi yapmak: 35 kez, hiç o keyfim yok: 21 kez, saçıma basıyorsun:28 kez, tek düşündüğün bu mu: 83 kez" ifadelerini kullandı.
Eşinin okuduğu her maddeden sonra karısı eğlenerek kahakaha attı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten adam ajan gibi çalışmış. Her anı not etmiş" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tamamen sayısal veriler. Bu harika" yorumunu ekledi.