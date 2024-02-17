Eşiyle cinsel hayatının istatistiğini çıkarttı! Bilimsel verileri sosyal medyada gündem oldu... "Uyuyormuş gibi yapmak 35 kez..."

Eşiyle cinsel hayatına dair tüm verileri toplayan adam "Sevgili karıma not! Geçen yıl boyunca seninle 365 kez sevişmeye çalıştım. Sadece 36 kez başarıya ulaşabildim. Bu 10 günde bir ortalama yapar. Ve takip edenler neden başarısız olduğumun bir listesidir; çok sıcak:15 kez, çok soğuk: 3 kez, çok yorgunum: 19 kez, geç oldu:16 kez, çok erken: 9 kez, uyuyormuş gibi yapmak: 35 kez, hiç o keyfim yok: 21 kez, saçıma basıyorsun:28 kez, tek düşündüğün bu mu: 83 kez" ifadelerini kullandı.