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Yer: Kocaeli! Havasını soluyan gitmek istemiyor, gidenler gelmek için gün sayıyor

24.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde sayıları hızla artan karavan tatilcilerinin yeni vazgeçilmez rotası Kocaeli’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi oldu. Alandaki oksijene ve doğal güzelliklere hayran kalan tatilcilerin kimi gitmek istemezken kimileri ise yeniden ziyaret etmek için gün sayıyor.

Kocaeli’de 2018 yılında faaliyete geçirilen ve üç yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi, karavan tatilcilerinin değişmez rotalarından biri oldu. 2 bin dönüm alan üzerine kurulan, içerisinde hayvanat bahçesi, orman kütüphanesi, yapay gölleri, yürüyüş alanları, çocuk parkları ile ziyaretçi sayısını her geçen gün arttıran Ormanya, karavan ve çadır kampı yapan tatilcilerin sık sık ziyaret ettikleri noktalarından biri haline geldi. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından karavanlarla Ormanya’ya gelen tatilciler, doğa ile iç içe zaman geçirmenin tadını çıkarıyor. Alanda gezinerek bol oksijeni ciğerlerine çeken tatilcilerden kimi tatilini uzatırken, kimileri ise ziyaretin ardından yeniden gelmek için gün sayıyor.

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''HER FIRSATTA GELMEYE GAYRET EDİYORUZ''

Aydın’dan doğal yaşamın tadını çıkarmak için Ormanya’ya geldiklerini belirten Rıza Küçükkatırcı, “Burayı çok seviyoruz. Bizim dördüncü gelişimiz. Burayı tercih etmemizin en başlıca nedenlerinden birisi emniyetli oluşu. Suyun, elektriğin ve atık su boşaltım yerlerinin oluşu. 22 karavanlık yer var. Çadırla kamp yapan aileler de geliyor. Hayvanat bahçesi ve yürüyüş parkurları var. Yeşillik, harika bir yer. Biz onun için her fırsatta gelmeye gayret ediyoruz” dedi.

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2 GÜNLÜĞÜNE GELDİK, 1 HAFTA UZATTIK''

Kamp alanında ve doğal yaşam parkı içerisinde imkanların kendilerini cezbettiğini söyleyen Sevda Küçükkatırcı, “Burada 7/24 sıcak su var. Bulaşıklarımızı rahatlıkla yıkıyoruz. Hiç arabanın içerisini kullanmadan bütün işlerimizi görüyoruz. Ortam çok güzel, çadırlar kuruluyor hafta sonları. Aileler çocuklarıyla geliyorlar. Çocuklar, çocuk parkındaymışçasına oyunlar oynuyorlar, eğleniyorlar en önemlisi bu. Ben isterdim ki torunlarımda burada olsun, onlar da eğlensin. Hep evin, beton binanın içindeler maalesef. Keyifliyiz, 2 günlüğüne geldik, 1 haftaya uzattık arkadaşlarımızla. Yolumuz daha çok uzun gideceğiz inşallah gözümüz arkada kalarak ama geleceğiz yine inşallah.

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''GÖREN HAYRAN KALIYOR''

Ormanya’nın Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri’nde "En iyi Ekolojik Destinasyon" seçilmesini hak ettiğini de dile getiren Sevda Küçükkatırcı, “Her şeyi ile hak ediyor. Hayvanat bahçesi çocuklara hitap ediyor, büyüklerle birlikte. Yürüyüş kulvarları var. Biz yürüyüşleri çok seviyoruz. İstediğimiz kulvarda istediğimiz kilometre yürüyebilme şansımız var. İçinde ne istiyorsanız var. Suni göletleri var, zevkle dolaşıyoruz etrafında. Temiz havası var. Baharda gelip 15 gün kaldığımda derin nefes aldığımda, burun deliklerimin acıdığını hissetmiştim. O kadar bol oksijen olan bir orman burası. Çok temiz bir havası var. İnsan sağlıklı oluyor. Her şeyden önemlisi, sağlığımız burada çok çok iyi. Çok güzel, herkes gelsin görsün” diye konuştu.

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Tekirdağ’dan Ormanya’yı görmeye geldiklerini ifade eden İsa Alacalar, “2-3 senedir kamp merakımız var. Değişik yerleri gezmeyi, görmeyi seviyoruz. Bu sene de burası nasip oldu. Burayı arkadaşlar da tavsiye etmişti araştırdım. Gerçekten çok büyük, güzel ve ince düşünülmüş bir yer. Zaten ödülleri de varmış. Görelim dedik” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pandemi Kocaeli
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