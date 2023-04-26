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Yer: Kütahya... Ormanlık alanda bulundu! İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

26.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da ormanlık arazide mantar toplayan bir kişi tarafından toprağın altına gömülü vaziyette sahte para ve para kontrol cihazı bulundu. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, toplamda 9 bin 500 TL sahte banknot ve 1 adet sahte para kontrol cihazının (mor ışık) adli tahkikata esas olmak üzere muhafaza altına alındığı belirtildi. Ayrıca, "Şüpheli şahıs veya şahısların tespitine yönelik olarak gerekli çalışmalara başlanılmıştır” denildi.

Yer: Kütahya... Ormanlık alanda bulundu! İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Kütahya’da ormanlık alanda toprağa gömülü 9 bin 500 TL sahte para bulundu. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

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27 ADET 200 TL'LİK BANKNOT, 4 ADET 200 TL'LİK BANKNOT, 26 ADET 100 TL'LİK BANKNOT...

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ”İlimiz haber merkezini arayan A.D. isimli şahıs 100.Yıl Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide mantar toplarken toprağın altına gömülmüş para ve cihaz bulduğunu beyan etmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan kontrollerde 64 adet banknot ve sahte para kontrol cihazı (mor ışık) muhafaza altına alınmış, yapılan kontrollerde bir kısmının seri numaralarının aynı olduğunun bildirilmesi üzerine KOM Şube Müdürlüğümüz görevlilerince konu devralınmış, yapılan kontrol neticesi sahte olduğu değerlendirilen, 27 adet 200 TL'lik banknot, 4 adet 200 TL'lik banknot, 26 adet 100 TL'lik banknot, 6 adet 100 TL'lik banknot, 1 adet 100 TL'lik banknot, olmak üzere toplamda 9 bin 500 TL sahte banknot, 1 adet sahte para kontrol cihazı (mor ışık) adli tahkikata esas olmak üzere muhafaza altına alınmıştır." denildi.

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"ÇALIŞMALARA BAŞLANILMIŞTIR"

Açıklamada, "A. D. isimli şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alınmış olup, şüpheli şahıs veya şahısların tespitine yönelik olarak gerekli çalışmalara başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Kütahya sahte para

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