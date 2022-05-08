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  4. Yer: Şişli! "Acil telefon etmem gerekiyor" dedi, Ukraynalı kadın turiste hayatının şokunu yaşattı

Yer: Şişli! "Acil telefon etmem gerekiyor" dedi, Ukraynalı kadın turiste hayatının şokunu yaşattı

08.05.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de, bir kişi, Ukrayna uyruklu A.P. isimli kadına yakınını araması gerektiğini söyleyerek yaklaştı. Daha sonra yabancı turistin cep telefonunu çaldı. Ukrayna uyruklu adına hayatının şokunu yaşatan şüphelinin telefonla konuştuğu sırada aniden kaçmaya başladığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akılalmaz hırsızlık olayı, 25 Nisan günü 01.30 sıralarında, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.B. isimli şüpheli, yaklaştığı Ukrayna uyruklu A.P. isimli kadına, yakınını acil arayacağını söyleyerek telefonunu kullanmak istedi. Turistin telefonunu vermesi üzerine şüpheli, bir numara çevirerek telefonla konuşmaya başladı. T.B., bir süre telefonla konuştuktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Telefonu çalınan A.P. isimli kadın, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kadının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin üzerinde bulunan cep telefonu ise yabancı turiste teslim edildi.

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O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, birini arayacağını bahane ederek turistin cep telefonunu alıp, konuşmaya başlıyor.

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Telefonla konuşarak sokakta dolaşan şüpheliyi, yabancı turistin de adım adım takip ediyor. Şüpheli, bir süre sonra aniden koşmaya başlıyor. Telefonu çalınan A.P. isimli turistin de peşinden koştuğu görülüyor.

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(DHA)

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