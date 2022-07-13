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Yerel halkın kutsal olarak gördüğü yerlerde cinsel ilişkiye giren çift şikayet edildi! Hapis cezasıyla karşı karşıya kaldılar

13.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’daki bir doğa rezervinde sosyal medya hesapları için cinsel ilişkiye giren ve o alanları kayıt altına alan bir çift tepkilerin odağına yerleşti. 27 yaşındaki fenomen isim Khan Bung ve ismi açıklanmayan erkek arkadaşı yerel halkın tepkisiyle karşılaştıktan sonra üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldılar.

Yerel halkın kutsal olarak gördüğü yerlerde cinsel ilişkiye giren çift şikayet edildi! Hapis cezasıyla karşı karşıya kaldılar

Tayland’ın Trat eyaletinin Koh Chang Adası’ndaki ormanlık bir alanda bir çift, cinsel ilişkiye girerek o anları kaydetti. Sosyal medyadan cinsel ilişki görüntülerini paylaşan Khan Bung ve ismi açıklanmayan erkek arkadaşı bir anda ülkenin gündemine yerleşti. Çıplak bir şekilde sadece bir şekilde erkek arkadaşına sarılırken ayakta duran bir fotoğraflarını paylaşan Bung’ın paylaşımına gelen şikayetler üzerine fenomen isme dair soruşturma başlatıldı.

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“KANIT TOPLUYORUZ”

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Koh Chang karakolundan bir sözcü, "Kadının farklı yerlerde çekilmiş başka müstehcen videoları var ve para kazanmak için internette yayınlanıyor. Onları tutuklatmak için kanıt topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel halk ise yabancı turistlerin ülkelerini bu şekilde tanımasının kendilerine yönelik bir haksızlık olduğunu dile getirerek, “Bunu yapmamalıydılar. Artık her turist memleketimize geldiğinde doğadan çok videoyu düşünecek. Bu saygısızlık. Bu da habitat nedeniyle özel bir alan. Konuyu polise bildirdik ve ilgilenmelerini istedik. Yüzleri açıkça görülüyor, böylece kolayca teşhis edilebiliyorlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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