Yaş eş anlamlısı nedir? Yaşın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yaş kelimesi Türkçe kökenli olmasının yanı sıra sesteş bir sözcüktür. İki farklı yaş kelimesinin söylenişleri aynı olsa da kökleri ve anlamları farklıdır. Doğuştan beri geçen yıl anlamında kullanılan yaş kelimesi Eski Türkçede "yaşam birimi" anlamına gelen "yaş" kelimesinden evrilmiştir. Yaş kelimesinin anlamları:

Doğumdan beri geçen yıl, süre

Hayatın evrelerinden her biri

Kurum, kuruluş ya da bir düzenin kurulduğundan beri bu yana kadar geçen süre

Bir gök cisminin oluşmaya başladığı günden bugüne kadar geçirdiği süre

Islaklık, nemli anlamında kullanılan yaş kelimesi de Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "taze, yeşil bitki, yeşillik, nem, ıslaklık, gözyaşı" gibi anlamlarda kullanılan "yaş" kelimesinden evrilmiştir. Yaş kelimesinin anlamları:

Islak, nemli

Kendi suyunu, canlılığını yitirmemiş, kurumamış

Gözyaşı

Kötü

Zor

Yaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yazılış ve okunuş yönünden farklı anlam olarak birbiriyle aynı kelimeler olan eş anlamlı kelimeleri cümle içerisinde farklı şekillerde kullanarak alternatif cümleler oluşturulabilir. Böylece kelime yönünden daha zengin bir dil kullanılabilir. Eski Türkçeden günümüze kadar kullanılan yaş kelimesi günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan sesteş kelimelerden biridir. Yaş kelimesi ile aynı anlamı taşıyan ve yaş kelimesi yerine alternatif olarak kullanılabilecek birçok farklı kelime bulunur. Bu kelimeler ile kurulan cümleler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olsa da anlam bakımından birbiriyle aynıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken durum yaş kelimesinin sesteş olmasıdır. Yaş kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanırken yaş kelimesinin hangi anlamda kullanıldığıdır. Yaş eş anlamlısı kelimeler:

Çağ

Sin

Gözyaşı

Yaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler bir dilin kelime bakımından ne kadar zengin ve çeşitliliğe sahip olduğunu gösterir. Eş anlamlı sözcükleri doğru şekilde kullanabilmek ve anlamını pekiştirebilmek için örnek cümle kurulumundan faydalanabiliriz. Yaşın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: