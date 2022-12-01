EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yaş eş anlamlısı nedir? Yaşın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yaş eş anlamlısı nedir? Yaşın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğumdan bu yana geçen ve yıl birim ölçüsüyle ölçülen süreye verilen isim olan yaş kelimesi aynı zamanda ıslaklık manasında da kullanılır. Dilimizde yaygın olarak kullanılan bu kelime farklı şekillerde kullanım özelliğine sahip olan sözcüklerden biridir. Aynı zamanda yaşın eş anlamlısı olan birçok farklı kelimede bulunur. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbiri yerine kullanıldığında anlamda herhangi bir değişiklik oluşturmaz. Peki, yaş kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Yaş eş anlamlısı nedir? Yaşın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yaş kelimesi Türkçe kökenli olmasının yanı sıra sesteş bir sözcüktür. İki farklı yaş kelimesinin söylenişleri aynı olsa da kökleri ve anlamları farklıdır. Doğuştan beri geçen yıl anlamında kullanılan yaş kelimesi Eski Türkçede "yaşam birimi" anlamına gelen "yaş" kelimesinden evrilmiştir. Yaş kelimesinin anlamları:

  • Doğumdan beri geçen yıl, süre
  • Hayatın evrelerinden her biri
  • Kurum, kuruluş ya da bir düzenin kurulduğundan beri bu yana kadar geçen süre
  • Bir gök cisminin oluşmaya başladığı günden bugüne kadar geçirdiği süre

Islaklık, nemli anlamında kullanılan yaş kelimesi de Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "taze, yeşil bitki, yeşillik, nem, ıslaklık, gözyaşı" gibi anlamlarda kullanılan "yaş" kelimesinden evrilmiştir. Yaş kelimesinin anlamları:

  • Islak, nemli
  • Kendi suyunu, canlılığını yitirmemiş, kurumamış
  • Gözyaşı
  • Kötü
  • Zor
Kalp eş anlamlısı nedir? Kalp eş anlamlısı nedir?

Yaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yazılış ve okunuş yönünden farklı anlam olarak birbiriyle aynı kelimeler olan eş anlamlı kelimeleri cümle içerisinde farklı şekillerde kullanarak alternatif cümleler oluşturulabilir. Böylece kelime yönünden daha zengin bir dil kullanılabilir. Eski Türkçeden günümüze kadar kullanılan yaş kelimesi günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan sesteş kelimelerden biridir. Yaş kelimesi ile aynı anlamı taşıyan ve yaş kelimesi yerine alternatif olarak kullanılabilecek birçok farklı kelime bulunur. Bu kelimeler ile kurulan cümleler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olsa da anlam bakımından birbiriyle aynıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken durum yaş kelimesinin sesteş olmasıdır. Yaş kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanırken yaş kelimesinin hangi anlamda kullanıldığıdır. Yaş eş anlamlısı kelimeler:

  • Çağ
  • Sin
  • Gözyaşı
Sandalye eş anlamlısı nedir? Sandalye eş anlamlısı nedir?

Yaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler bir dilin kelime bakımından ne kadar zengin ve çeşitliliğe sahip olduğunu gösterir. Eş anlamlı sözcükleri doğru şekilde kullanabilmek ve anlamını pekiştirebilmek için örnek cümle kurulumundan faydalanabiliriz. Yaşın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Yazar şiirinde gençlik çağını bahar mevsimine benzetmekte haksız değildi.
  • Kendine baksan da biz sindikleri artık erkekten hatta adamdan saymazlar.
  • O kadar üzülmüştü ki bir ömürlük gözyaşı akıtmıştı.
Uygulama eş anlamlısı nedir? Uygulama eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
YDS 2023 ne zaman? YDS 2023 ne zaman?
KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir İstanbul Başakşehir başakşehir galatasaray beşiktaş konyaspor süper lig puan durumu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS 2023 ne zaman?

YDS 2023 ne zaman?

KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.