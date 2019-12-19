MAGAZİN

Yerli yazarlar 20 bin tiyatrosevere ulaştı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları'nın 6. Ankara Buluşmaları kapsamında sahnelenen yerli yazarların oyunlarını 20 bin sanatsever izledi

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce bu yıl altıncısı gerçekleştirilen "Ankara Buluşmaları"nda sahnelenen yerli yazarların oyunları, 6 günde 20 bin sanatseveri ağırladı.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ev sahipliğini Ankara Devlet Tiyatrosunun üstlendiği etkinlik, 10-15 Aralık'ta düzenlendi.

Diyarbakır, Ankara, Antalya, Bursa, Sivas, Erzurum, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrosu uyarlamalarıyla 11 DT sahnesinde sergilenen oyunlar, 60 temsille 20 bin sanatsevere ulaştı.

Türk tiyatrosuna yön vermek ve gelişmesini sağlamak için perdelerin bir hafta boyunca yerli yazarlara açıldığı etkinlikte, İstanbul DT'den "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi" ve "Bir Nefes Dede Korkut", İzmir DT'den "Kantocu", Antalya DT'den "Buzlar Çözülmeden", Erzurum DT'den "Şapka", Diyarbakır DT'den "Amak-ı Hayal", Bursa DT'den "Keşanlı Ali Destanı", Sivas DT'den "1919:Şafak" ve Ankara DT'den "Vatan Yahut Namık Kemal", "Reis Bey", "Eyvah Nadir" ve çocuk oyunu "Yedi Kapılı Kent" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, seyircilerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok değerli seyircilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kurt, geçtiğimiz tiyatro sezonunda olduğu gibi bu sezonda da Ankara'da ocak ayında Klasikler Haftası düzenleneceğini bildirerek, tüm tiyatroseverleri klasik oyunları izlemeye davet etti.

Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...
Ece Seçkin’den erken yeni yıl kutlamasıEce Seçkin’den erken yeni yıl kutlaması
İzmir Fashion Week ikinci gününde ünlü markaları moda severlerle buluşturduİzmir Fashion Week ikinci gününde ünlü markaları moda severlerle buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Buluşmaları devlet tiyatroları yerli yazarlar

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Meyhanede dansöz oynattı!

Meyhanede dansöz oynattı!

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinemanın 124. doğum günü OMÜ’de kutlandı

Sinemanın 124. doğum günü OMÜ’de kutlandı

Müzik, yemek ve sanat dolu Food Night Out Gecesi gerçekleşti

Müzik, yemek ve sanat dolu Food Night Out Gecesi gerçekleşti

Tankut Tonger: Eğlence perakendesi kavramını geliştirdik

Tankut Tonger: Eğlence perakendesi kavramını geliştirdik

Sivas'ta ulusal fotoğraf yarışması

Sivas'ta ulusal fotoğraf yarışması

‘Bağlılık-Aslı’ filmi özel gösterimi

‘Bağlılık-Aslı’ filmi özel gösterimi

Eskişehir’de iki ayda 50 bin kişinin gezdiği müzeye ‘özel ödül’

Eskişehir’de iki ayda 50 bin kişinin gezdiği müzeye ‘özel ödül’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.