Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması geldi!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Yerry Mina, Dünya Kupası'na veda ettikleri İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'ndaki üçüncü golünü ingiltere'ye karşı atan Mina, "Futbol seviyemi birilerine kanıtlamak zorunda değilim. Tanrı bana bir yetenek vermiş. Ben de başımı dik tutup oynadığım futboldan keyif almaya odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

"AYAĞINA KRAMP GİRMEYEN KİMSE YOK"

İngiltere'ye karşı gösterdikleri performansı değerlendiren Mina, "Bu maçı çeken bir baldırla bitirdim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm için elimizden gelen her şeyi verdik. Takımda ayağına kramp girmeyen kimse yok. Tüm Kolombiya'nın desteğini alarak sonuna kadar mücadele eden bu takıma teşekkür ediyorum. Tanrıya müteşekkirim çünkü bize böyle bir taım verdi. İngilizler de bizi yenmenin hiç de kolay olmadığını gördü. Çok üzgünüm, bu maçı kazanmak istiyorduk. Elimizden gelen her şeyi verdik. Her şeyimizi sahaya koyduk. Sahadan çıkarken hepimizin bacaklarında ağırlar vardı. Başımızı dik tutuyoruz. Mücadelemiz, bu sonuçtan daha fazlasını hak ediyordu." yorumunu yaptı.