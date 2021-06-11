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  4. Yeşil pasaport hamili ihracatçılara koronavirüs aşısı önceliği

Yeşil pasaport hamili ihracatçılara koronavirüs aşısı önceliği

11.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil pasaportlu ihracatçılar da, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi. Aşılama grubuna alınan ihracatçılar, aşı randevusu da almaya başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan açıklamaya göre yeşil pasaport hamili ihracatçılar, koronavirüs aşısında öncelikli gruba alındı.

NTV'de yer alan habere göre ihracatçıların aşılama programında öncelikli gruba dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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