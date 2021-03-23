Yeşilçam dizisi Blu TV'de ne zaman başlıyor? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi belli oldu!

Yerli online video platformu BluTV'nin özel yapımı Yeşilçam dizisinin yayın tarihi açıklandı. 22 Nisan'da ilk kez izleyici karşısına çıkacak, genç kuşağın yetenekli isimleri ile usta oyuncuları buluşturan dizinin nostaljik afişi yayınlandı.
Nostaljik atmosferi, ikonik karakterleri, dönemin kendisine hayran bırakan kostümleri ve dekoru ile ses getirecek olan projenin çarpıcı afişi izleyiciyle buluştu.
Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.
Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.
Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alırken ünlü oyuncuya Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.
Sinemaya tutkuyla bağlı bir yapımcının küllerinden doğma hikayesini konu alan dizinin senaryosunu başarılı yazarlar Levent Cantek ve Volkan Sümbül kaleme alırken usta yönetmen Çağan Irmak dizinin yönetmen koltuğunda oturuyor.
Yapımcılığını Sibel Tuna'nın üstlendiği 'Yeşilçam', Sunset Film tarafından hayata geçiriliyor.
'Yeşilçam' nostalji rüzgarları estirecek hikayesi ve zengin kadrosuyla 22 Nisan'da sadece BluTV'de.
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