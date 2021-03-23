Yeşilçam dizisi Blu TV'de ne zaman başlıyor? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi belli oldu!

Yerli online video platformu BluTV'nin özel yapımı Yeşilçam dizisinin yayın tarihi açıklandı. 22 Nisan'da ilk kez izleyici karşısına çıkacak, genç kuşağın yetenekli isimleri ile usta oyuncuları buluşturan dizinin nostaljik afişi yayınlandı.



Nostaljik atmosferi, ikonik karakterleri, dönemin kendisine hayran bırakan kostümleri ve dekoru ile ses getirecek olan projenin çarpıcı afişi izleyiciyle buluştu.

ÇAĞATAY ULUSOY YEŞİLÇAM YAPIMCISI ROLÜNDE!

Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.

Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.



Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alırken ünlü oyuncuya Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.