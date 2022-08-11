Yeşilçam efsanesinden uyarlanmıştı! Ah Nerede dizisi ekrana veda ediyor

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun 1975 yapımı Yeşilçam efsanesi filmi Ah Nerede'den uyarlanan aynı isimdeki dizi reytinglere yenildi.

ERKEN FİNAL KARARI ALINDI

Star TV'de 1 Temmuz'da yayınlanmaya başlayan dizi, izlenme oranlarında istenilen sonucu elde edemedi. Oktay Çubuk ile Nil Keser’in başrollerini oynadığı dizi için final kararı alındı. Dizi 7. bölümüyle 19 Ağustos günü ekrana veda edecek.

Dizide ‘Ferit’ karakterini Oktay Çubuk, ‘Zehra’ karakterini ise Nil Keser canlandırıyordu. Dizide Bursalı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit ile Zehra’nın büyük aşkı anlatılıyordu.

