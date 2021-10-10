Yeşilçam'ın Ayşecik'i bakın hangi oyuncunun kuzeni çıktı? Öğrenince şoke olacaksınız…

67 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu Hayat Sevince Güzel, Ayşecik, Hayat mı Bu, Ayşecik'le Ömercik gibi projelerde yer alan değerli Türk oyunculardan birisi. Değirmencioğlu'nun kuzeni de, Değirmencioğlu kadar ünlü bir oyuncu çıktı. Üstelik iki kuzen aynı filmde de rol aldı. İşte detaylar...

AYŞECİK'İN KUZENİ BAKIN KİMMİŞ

12 Eylül 1954 İstanbul doğumlu Zeynep Değirmencioğlu 67 yaşındadır. Gençliğinde rol aldığı projelerle unutulmaz eserler ortaya koyan Zeynep Değirmencioğlu'nun kuzeni, "Ayşecik'le Ömercik" projesinde beraber rol aldığı Ömercik, yani Ömer Dönmez. 1 Şubat 2020'de Üsküdar'da 60 yaşında hayatını kaybeden Dönmez, kuzeni Değirmencioğlu gibi birçok film projesinde yer aldı.

ÖMER DÖNMEZ KİMDİR?

13 Ağustos 1959, Adapazarı doğumlu Ömercik ya da Ömer Dönmez Türk sinema oyuncusudur. 1963 yılında henüz 4 yaşındayken Yeşilçam projelerinde yer almaya başlayan Dönmez, kuzeni Değirmencioğlu ile beraber oynadığı "Ayşecik" serisi başta olmak üzere yaklaşık 40 filmde "Ömercik" rolüne hayat verdi. Dönmez, 17 yaşındayken arabasının kelebek camını tamir ederken saplanan tornavida nedeniyle sol gözünü kaybetti. Dönmez, KOAH hastalığının tetiklediği kalp krizi sonucunda 60 yaşında hayata veda etti.



