Yeşilçam'ın duayen ismi Yılmaz Gruda'nın son görüntüsü herkesi ağlattı! Hasta yatağında bile...

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayata gözlerini kapadı. 13 Temmuz'da doğum gününü kutlayan usta sanatçı geride sayısız film ve şiir bıraktı.

Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Acı haberi menajeri Tümay Özokur dün geç saatlerde duyurdu.

Sayısız film, dizi ve ödüle sahip olan Gruda yaşama sevinci ve yüksek enerjisiyle tanınıyordu. Yılmaz Gruda'nın son görüntüsünü yine menajeri paylaştı. Ünlü ismin son görüntüleri herkesi ağlattı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberin göre; usta oyuncunun hasta yatağında bile senaryo yazdığı belirtildi.

Yeşilçam'ın duayen isminin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.



