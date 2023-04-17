Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberi Pembe Mutlu unutulmaz isimler arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Pembe Mutlu, Çiçek Abbas ve Davaro gibi beğenilen Türk filmlerinde rol almıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü ismin son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

1955 doğumlu olan Pembe Mutlu seksenli yıllara damga vurmuştu.

Dönemin usta yönetmenleriyle çalışan Mutlu yaklaşık olarak 12 sene devam eden sinema hayatında birçok filmde rol aldı.

Güzelliği ile adından söz ettiren Pembe Mutlu'nun rol aldığı yapımlar arasında Davaro, Çiçek Abbas, Şaşkın Ördek, Mavi Mavi de bulunuyor.

Uzun süredir bir filmde rol almayan ünlü ismin son halini görenler tanıyamıyor. İşte Pembe Mutlu'nun son hali...





