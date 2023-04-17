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  4. Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

17.04.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı’nda İlyas Salman, Şener Şen gibi usta isimlerle beraber rol alan ve Cano karakterine hayat veren Pembe Mutlu’nun son hali çok şaşırttı. Şimdilerde 68 yaşında olan ünlü ismi görenler tanıyamadı.

Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberi Pembe Mutlu unutulmaz isimler arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Pembe Mutlu, Çiçek Abbas ve Davaro gibi beğenilen Türk filmlerinde rol almıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü ismin son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

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1955 doğumlu olan Pembe Mutlu seksenli yıllara damga vurmuştu.

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Dönemin usta yönetmenleriyle çalışan Mutlu yaklaşık olarak 12 sene devam eden sinema hayatında birçok filmde rol aldı.

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Güzelliği ile adından söz ettiren Pembe Mutlu'nun rol aldığı yapımlar arasında Davaro, Çiçek Abbas, Şaşkın Ördek, Mavi Mavi de bulunuyor.

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Uzun süredir bir filmde rol almayan ünlü ismin son halini görenler tanıyamıyor. İşte Pembe Mutlu'nun son hali...

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Pembe Mutlu yeşilçam yaşında karakteri

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