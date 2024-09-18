Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı... Sevtap Parman'ın son hali şaşırttı! Görenler aynı şeyi söyledi

MYNET-Bir zamanlar Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan ve cesur sahneleri ile hafızalara kazınan Sevtap Parman şimdi de son haliyle gündeme geldi.

Birçok projede yer alan ve dergilere verdiği pozlarla adından söz ettiren Sevtap Perman, Marziye dizisindeki Başkan Tülay rolü ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ünlü oyuncu o dönemler verdiği cesur pozlarla ve oynadığı filmlerdeki sahneleriyle hep gündemde kalmayı başarıyordu. Şimdilerde 63 yaşında olan Parman'ın oldukça yaşlandığı ve değiştiği görüldü.

YORUM YAĞDI

Yeşilçam'ın 'Bayan popo' lakaplı güzeli Sevtap Parman'ın son haline bazı kullanıcılar 'yıllar geçse de çok güzel' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da 'yıllar ona da acımamış' yorumunda bulundu.

SEVTAP PARMAN KİMDİR?

2 Mart 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Perman, 1981'de Vizon dergisi güzeli seçildi. Bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yaptı.

Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Perman; ekranlardan uzun zaman önce çekildi.