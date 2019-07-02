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Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan: Bir otelim var, ekmeğini yiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli oyuncu Bahar Öztan katıldığı canlı yayında 23 odalı bir oteli olduğunu, gençliğinde çalışarak burayı aldığını açıkladı. Öztan açıklamasında "Ben gençken geleceğimi düşündüm" dedi.

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan: Bir otelim var, ekmeğini yiyorum

Cengiz Semercioğlu’nun sunduğu Sabah Sohbeti programına oyuncu Bahar Öztan konuk oldu. Bir döneme damga vuran usta oyuncu nasıl geçindiğini anlattı.

"Yeşilçam’da çok büyük paralar kazanmadık" diyen Öztan açıklamasında şunları anlattı:

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"Şimdinin 20 bin lirası falan herhâlde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hâlâ insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hâlâ seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı.

Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım. Bir otelim var Bodrum’da, ben işletmiyorum başka biri işletiyor. 23 odası var otelimin, otelin içinde bir evim var orada kalıyorum.

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Ben gençken geleceğimi düşündüm, orayı aldığımda arkadaşlarım gezmelere gidiyordu, ben ise şehir dışında turnelere… Şimdi de bunun ekmeğini yiyorum.

Eski Yeşilçam oyuncularının ekranda olması gerek. Şu an ben mesleğimi yapmak isterim. Çocuğum büyüdü artık işimi yapmak istiyorum."


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