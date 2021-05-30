Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllar sonra aşk itirafı! Aşık olduğu ünlü isim kim?

Yeşilçam sinemasının birçok usta ismi ile kamera karşısına geçen Bahar Öztan son olarak verdiği röportajda Kadir İnanır ile ilgili çok özel bir itirafta bulundu. Kadir İnanır'a bir dönem aşık olduğunu dile getiren Öztan "Çok yakışıklı ve dünya tatlısı" ifadelerini kullarak samimi açıklamalarda bulundu. İşte Bahar Öztan'ın son hali...

Bahar Öztan'dan yıllar sonra gelen aşk itirafı!

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile hala adından söz ettiren Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şok etti.

Birçok filmin aranan yüzü oldu Şaşkın Milyoner, Doktor Civanım ve Kanlı Nigar gibi birçok dizi ve filmde rol alan Öztan, geçen yıllara rağmen hala hayran kitlesini koruyor.

Kanser tedavisi gördü 2015 yılında yumurtalık kanserine yakalanan usta oyuncu hastalık sürecinde yaşadıklarını dile getirirken, hastalığım tam defa nüksettiğini ifade etti.

Hastalık üç defa nüksetti Kanser ile mücadele eden Öztan, kanseri yendi ve şimdilerde oğlu ile Bodrum'da hayat sürüyor.

"Anne sen ne kadar güzelmişsin" Usta oyuncu oğlu ile fazlaca vakit geçirmeye özellikle geçmişte rol aldığı filmleri birlikte seyretmekten zevk aldığını söyleyerek, oğlunun o yıllardaki haline 'Anne sen ne kadar güzelmişsin' dediğini ifade etti.

"O benim sinemaya girmeden önceki aşkımdı" Bir dönemin en çok aranan yüzlerinden olan ve pek çok filmin başrolünde yer alan Bahar Öztan yıllar aşk itirafında bulunarak, "Kadir İnanır, çok yakışıklı ve dünya tatlısı. O benim sinemaya girmeden önceki aşkımdı, çok beğenirdim."

"Gamzeli kız diye anılmaya başlandım" Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu 'gamzeli kız' lakabının hikayesini şu sözlerle anlattı: "Hulusi Kentmen'le oynadığım bir reklam çekimi sonrası 'gamzeli kız' diye ismim çıktı. O zaman tek kanal olduğu için herkes aynı reklamı izliyordu. Sonra da Kelebek'in fotoromanlarında yer aldım. Şimdi nasıl diziler takip ediliyorsa o zaman da fotoromanlar öyle popülerdi. Hemen ardından sinema filmi teklifi geldi."

Bahar Öztan kimdir? 11 Ağustos 1962 İskenderun doğumludur. İstanbul'da büyümüştür. Elidor Reklamıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır.

Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın film yapımcıları tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur.

Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı.

1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika & Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.