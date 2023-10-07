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Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi! Dördüncü kez kansere yakalanan Bahar Öztan sevenlerinden dua istedi

07.10.2023 17:23 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner, Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerle hafızalara kazındı. Sayısız filmde rol alan Türk sinemasının gamzeli güzeli Öztan, geçtiğimiz mart ayında dördüncü kez kansere yakalandığını duyurmuştu. Tedavisi devam eden 61 yaşındaki oyuncu, hastane odasından fotoğraf paylaşarak sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak tanınan Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü isim, hastane odasından fotoğraf paylaştı.

Bahar Öztan hastane odasından doktoruyla birlikte çekildiği karesini yayınlayıp sevenlerinden dua istedi. Öztan, şu ifadeleri kullandı: "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var."

Bahar Öztan hastane

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Bahar Öztan YEŞİLÇAM 1

Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.

Bahar Öztan yeşilçam

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren yapım ise 1980 yılında rol aldığı Şaşkın Milyoner filmi oldu.

Bahar Öztan 5

Bir ara şarkıcılık da yapan ünlü isim, Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.

Bahar Öztan 2

2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü.

Bahar Öztan 3

2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti. Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.

Bahar Öztan 4

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