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Yeşilçam'ın güzeller güzeli Fatma Karanfil bakın kim çıktı! Meğer herkes tanıyormuş! "Her yaşı ayrı güzel"

24.08.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam yıldızları zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan isimler arasında Fatma Karanfil de bulunuyor. Yeşilçam'ın sayılı güzelleri arasında yer alan usta oyuncu adeta yıllara meydan okuyor.

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Fatma Karanfil, son haliyle oldukça konuşuluyor. Çok sevilen ve uzun yıllar devam eden bir dizide rol alan ünlü oyuncunun gençlik hallerini görenler inanamıyor.

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Rüştü Asyalı'nın başrolde olduğu Keloğlan Aramızda filminin masun kızı Fatma'ya hayat veren Fatma Karanfil, güzelliğinin yanı sıra başarısıyla da göz dolduruyordu.

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Masum güzel rolleriyle ön plana çıkan usta oyuncu, sade giyim ve yaşam tarzıyla istediği ilgiyi göremedi.

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AŞK-I MEMNU'NUN ŞAHESTE'Si, ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN ANNNEANNESİ

Yıllar sonra ekranlara geri dönen usta oyuncu önce reyting rekortmeni Aşk-ı Memnu dizisiyle ardından da Çocuklar Duymasın dizisi ile karşımıza çıktı.

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Aşk-ı Memnu'da yalı çalışanı Şaheste'ye hayat veren usta oyuncu, Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrolü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde de Gönül'ün annesini canlandırdı.

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Usta oyuncu Fatma Karanfil daha sonra; Kınalı Kar, Aşk Yeniden, ve Huzur Sokağı gibi dizilerde de rol aldı.

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Karanfil, Yeşilçam'ı bıraktıktan sonra tekstil eğitimi almak için Londra'ya yerleşti. Kısa bir süre sonra Türkiye'ye geri dönen yıldız, 1984 yılında göğüs kanseriyle savaştı.

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Şimdilerde 71 yaşında olan Eskişehirli yıldız, oyunculukla iç içe bir yaşam sürmeye devam ediyor.

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