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Yeşilçam'ın 'Kötü adamı' Hikmet Taşdemir: Bize vefasızlık yapılıyor

09.04.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın 'kötü adam'ı Hikmet Taşdemir, sinema sektöründe kendilerine saygı gösterilmediğini ifade etti. Taşdemir "Yeşilçam oyuncularına ve yönetmenlerine vefasızlık yapılıyor" dedi.

Yeşilçam'ın 'Kötü adamı' Hikmet Taşdemir: Bize vefasızlık yapılıyor

Korkusuz Korkak filminde Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban da Mardinli Arif'i ve Tatar Ramazan da Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, son olarak Arka Sokaklar adlı dizide rol aldıktan sonra, oyunculuğu bıraktı. 50 yıldır Silivri'de yaşayan Taşdemir, oyunculuk yapmak istemediğini belirtti. Taşdemir, sinema sektöründe artık saygı görmediklerini söyledi.

Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını söyleyen Taşdemir, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin" dedi.

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Sinemada kötü adam karakterlerinin başrol oyuncularını öne çıkardığını söyleyen Taşdemir "Bizler olmasak siz kimsiniz ne olurdunuz. Yumruğu yiyen ben, hiç bahsedilmeyen ben. Birgün Erol Taş'dan Hayati Hamzaoğlu'ndan, Kazım Kartal'dan hiç bahsedildi mi? Hangi kanalda bunların ölüm yıl dönümlerinde bahsettiler" dedi.

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Uzun yıllar aynı setleri paylaştığı Cüneyt Arkın'a kırgın olduğunu söyleyen Taşdemir, bir gazeteci arkadaşıyla röportaj yapmasını rica ettiğini, bu isteğini geri çevirdiği için çok üzüldüğünü anlattı. Arkın'ın kitabını bu nedenle okumadığını söyleyen Taşdemir, "Güya beni çok severdi. Ricamı kırmaması gerekirdi" dedi. Arkın'ın kitabında Orhan Gencebay'dan 'arabeskçi' olarak bahsettiği yorumlarıyla ilgili konuşan Taşdemir "Kendisiyle 10 filmde, Gencebay ile 5 filmde oynadım. İkisi de çok delikanlı, iyi arkadaşlar. O ifadeyi Gencebay için söylediğini pek sanmıyorum, öyle bir şey söylemişse de ayıplıyorum" dedi.

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Taşdemir, özel hayatında da büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, yakın zamanda 56 senelik eşi Rafiye Taşdemir'i kaybettiğini, oğlunun annesinin ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu paylaştı. Taşdemir, "Eşim alzheimer hastasıydı. Oğlum diyor ki 'Benim yanımda olsaydı' ölmezdi. Oysa eşime benim baktığım gibi bakabilir mi? Annesinin cenazesine gelmedi. Benim için bir yıkım oldu. Nüfus kağıdında oğlum ama kalbimde oğlum değil" dedi. Taşdemir, eşinin bulunduğu mezarlıkta kendisi için mezar yaptırdığını da söyledi.
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HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

Taşdemir, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Korkusuz Korkak filmindeki 'Gaddar Kerim', Umudumuz Şaban'da 'Mardinli Arif' ve Tatar Ramazan'ın 'Cıbıl Halil'i olarak hafızalara yer etti. Ayrıca Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' lakaplı bir kiralık katil karakterini oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

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