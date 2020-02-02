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Yeşilcam’ın Ömercik’i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Ayşecik tabutun başından ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Yeşilcam’ın Ömercik’i Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Cenazede Ayşecik rolüyle ünlenen Zeynep Değirmencioğlu, Dönmez'in tabutunun başından ayrılmadı.

Yeşilcam’ın Ömercik’i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Ayşecik tabutun başından ayrılmadı

Geçtiğimiz gün KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nde kılındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Dönmez'in ailesi, Yeşilçam oyuncularından Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı.

Son dakika: Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik Ömer Dönmez hayatını kaybettiSon dakika: Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik Ömer Dönmez hayatını kaybetti

Tabutu başına Ömercik'in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmlere baktı.

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Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol arkadaşı ‘Ayşecik' olarak bilinen Zeynep Değirmencioğluise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

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‘PIRIL PIRIL BİR ÇOCUKTU’

Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, “Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu ya da ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı” dedi.

Gözü yaşlı yeğeni Burcu Şan ise, “Türkiye'nin başı sağ olsun. Dayım iyi bir insandı. Saygılıydı. Ani oldu bizim için de. Ecel takdiri ilahi. Çocukluğum elinde geçti. O benim dayım ama ağabeyimden öteydi” şeklinde konuştu.

Cenaze namazının ardından Ömer Dönmez'in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. (İHA)

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