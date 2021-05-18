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Yeşilçam’ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşkun Göğen son halini Instagram’dan paylaştı

18.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı Tecavüzcü Coşkun karakteriyle hafızalara kazınan Coşkun Göğen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hatırlattı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda yaptığı itiraflarla gündeme gelmişti.

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Yeşilçam’ın en ünlü kötü adamlarından biri olan Coşkun Göğen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Tecavüzcü Coşkun karakteriyle hafızalara kazınan deneyimli oyuncu, geçtiğimiz aylarda Türk sinemasına damga vuran oyuncularla ilgili yaptığı itiraflarla gündeme gelmişti.

75 yaşındaki Coşkun Göğen, şimdilerde Antalya'da eşi Angel'la emekli hayatı yaşıyor. Henüz 16 yaşındayken oyunculuğa adım attığını söyleyen Coşkun Göğen, rol aldığı filmler yüzünden bir dönem Beyoğlu'na çıkamadığını söylüyor ve ekliyor: "Yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayat boyunca."

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COŞKUN GÖĞEN’İN İTİRAFLARI

Nuri Alço: Tanıdığım en güzel adamlardan biri... O çok farklı bir karakterdir. Yeni de evlendi ve çok mutlu. Allah ona uzun ömür versin. Sanatçı olarak çok zor adamdır. 50'den fazla filmde beraber oynamışızdır. Hâlâ da beraberiz ve müşterek işler yaparız. Hiç kavga etmezdik. Birbirinden çok zıt tiplerizdir ama ayrı bir ekolüzdür de... Yan yana geldiğimizde bir bütün oluruz.

Tarık Akan: Yeşilçam'ın en güzel adamıdır. O hep beni kıskanır ve çok severdi. "Sen benden çok şöhretli adamsın" derdi. Beni görünce hemen sohbet ederdi.

Müjde Ar: Canım ciğerimdir, gençlik arkadaşım. 10'a yakın filmde oynamışızdır. Sette de 10 numaraydı.

Fatma Girik: Delikanlıdır. Duayendir, anlatılmaz yaşanır... Sette pantolonun yırtılır, hemen o dikerdi. Hiç egosu yoktur.

Şener Şen: Çok muhteşemdir.

Kadir İnanır: O var ya o, çok tehlikelidir. Benim 3 kaburga kemiğimi kırdı. Tabii, filmde her şey olur.

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