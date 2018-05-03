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Yeşilçam’ın usta ismi Cemal Konca vefat etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 08:59 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız gün 1 Mayıs'ta vefat eden Yeşilçam’ın emekçilerinden Cemal Konca'nın defnedildiğini şarkıcı Onur Akay duyurdu.

Yeşilçam’ın usta ismi Cemal Konca vefat etti

Cingöz Recai, Zorba, Şafakta Üç Kurşun, Aslan Yürekli Kabadayı, Hayatım Senindir gibi çok sayıda filmde rol alan Cemal Konca'nın 2 gün önce vefat ettiği ortaya çıktı. Yeşilçam'ın emekçilerinden Cemal Konca'nın 1 Mayıs Salı günü vefat ettiğini ve 2 Mayıs Çarşamba günü sessiz sedasız defnedildiğini şarkıcı Onur Akay duyurdu. Akay, “Yeşilçam'ın çınarlarından asıl adı Cemal Goncagül olan ve Cemal Konca olarak tanınan oyuncumuz, sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. 60'ın üstünde sinema filminde rol alan Cemal Konca, 1 Mayıs Çarşamba günü vefat etti ve dün Büyükçekmece Kuba Camii'nden, son yolculuğuna uğurlandı” ifadelerini kullandı.

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CEMAL KONCA KİMDİR?

1926 doğumlu olan Yeşilçam'ın emekçi oyuncularından Cemal Konca çok sayıda filmde rol almıştır. Konca, aynı zamanda Türk sinemasının sayılı makyözlerinden biridir ve Kanlı Nigar, Köroğlu, Malkoçoğlu: Akıncılar Geliyor, Vahşi Bir Kız Sevdim, Mevlana, Vurun Kahpeye, Korkusuz Cengaver, Cemo gibi çok sayıda filmin makyözlüğünü de yapmıştır.

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Cemal Konca yeşilçam

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