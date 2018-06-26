Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı şimdilerde ne yapıyor?

1980'li yıllarda Yeşilçam yepyenibir çehreye büründü ve yepyeni yıldızlar çıkardı. O döneme damgasını vuran yıldızlar da birer birer kamera karşısından çekilip kendilerine yeni hayatlar kurdu.

İşte o dönemlerin "bebek yüzlü" oyuncusu Tolga Savacı da onlardan biriydi.

Kız kardeşi Sibel Savacı ile birlikte şöhretin zirvesine çıktığı 1980'lerden bu yana köprülerin altından çok sular aktı. Savacı, şimdi 55 yaşında kameralardan uzakta bambaşka bir yaşam sürdürüyor.Hem de kilometrelerce uzakta.

Fransız Koleji'ni bitirdikten sonra modellik eğitimi için İtalya'ya giden Tolga Savacı, 1985 yılında sinemaya adım attı. Arzu adlı filmde Banu Alkan ile kamera karşısına geçti.

Ardından da birçok sinema filminde oynadı. Sunuculuk yaptı. Bir ara sinemadan uzaklaşıp restoran işletmeciliğine soyundu. İlk evliliğini dönemin ünlü şarkıcılarından Aylin Livaneli ile yapan Tolga Savacı, ikinci kez Özlem İbrahimoğlu ile nikah masasına oturdu.

Savacı, 2015 yılında Nermin Bezmen ile evlendi ve ABD'nin New York kentine taşındı. Orada ise hayallerinin mesleğini yapıyor. İstanbul'dayken de klasik otomobil tutkusu bilinen Savacı, şimdi hem klasik hem de güncel araçların mekanik tamiratlarını yapıyor.



