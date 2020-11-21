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Yeşilçam Suat Keskin emektarı koronavirüse yenik düştü

21.11.2020 11:42 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam Suat Keskin emektarı koronavirüse yenik düştü

Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Bu ayın başlarında koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Yeşilçam'ın emektar ismi Suat Keskin hayatını kaybetti.

Felaket tellalı Onu Akay, 114 filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar ismi Suat Keskin’in, koronavirüs nedeni ile vefat ettiğini duyurdu. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerin yanında 14 filmin de yönetmenliğini üstlenen Keskin sanatçı yaşam evinde kalıyordu.

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GEÇEN YIL EVLENMİŞTİ

Suat Keskin’in 1 yıl önce evlendiği ve 15 gündür yoğun bakımda olduğunu ifade eden Onur Akay, "İBB Sanatçı Yaşam Evi’nde yaşamını sürdüren, Yeşilçam’ın emektarlarından 75 yaşındaki Suat Keskin, koronavirüse yenik düştü. Keskin, Kovid-19 teşhisi nedeni ile 15 gündür Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu ve sabaha karşı hayatını kaybetti. Kemal Sunal’ın “Mübaşir” isimli dizisinde ve “Yakışıklı” isimli filminde oynamıştı. Ayrıca emektar oyuncumuz 1 yıl önce evlenmişti. Nur içinde yatsın inşallah" açıklamasını yaptı.

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