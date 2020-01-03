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  4. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kedisiyle paylaşımlarına beğeni yağdı

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kedisiyle paylaşımlarına beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Bir süredir Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla haber olan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, evini ve hayatını paylaştığı kedisi 'Elvis' ile çekilmiş karelerini paylaştı.

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kedisiyle paylaşımlarına beğeni yağdı

Verdiği kilolarla bir dönem sık sık gündeme gelen ve kilo verdikten sonra yaptığı dekolteli paylaşımlarla dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu hayvan sevgisini de takipçileriyle paylaştı.

Yeşim Ceren Bozoğlu uzun bir aradan sonra Yüzleşme dizisi ile ekranlara dönmüş ve seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak ne yazık ki Bozoğlu’nun büyük bir heyecanla başladığı proje uzun soluklu olmadı ve reyting canavarına yenik düştü. Erken biten projesi sonrasında yeni bir diziye başlamayan Yeşim Ceren Bozoğlu, şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile gündemde.

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Bozoğlu, Instagram hesabından kedisi ‘Elvis’ ile çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaşarak şunları yazdı:

1) Canlı ve boynumda olduğu müddetçe, hediye olarak kürke karşı değilim.

2) Hayatımda bir erkek var mı? Evet var, tanıştırayım “Elvis” in the house…

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3) Hediyenin kendisi kadar, hediyeyi veren de kalbimizi çaldı haliyle, bi tık…

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