Yeşim Ceren Bozoğlu plajda boks torbası bulunca...

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş ve 60 kilo vermişti. Günden güne eriyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında spor yaptığı anları paylaştı. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, bikinisiyle plajda spor yaptığı anlara ait kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Adeta iğne ipliğe dönen oyuncunun Bozoğlu'nun formda görüntüsü ise sosyal medyayı salladı.

Kum torbası ile poz veren oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Bozoğlu'nun kum torbası ile verdiği pozlar için "Yaktın buraları", "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun" yorumlarını yaparak ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.



