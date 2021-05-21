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Yeşim Ceren Bozoğlu plajda boks torbası bulunca...

21.05.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun plaj pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kuruluş Osman'da canlandırdığı Hazal Hatun karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu mayosuyla verdiği pozlarla beğeni topluyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu plajda boks torbası bulunca...

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş ve 60 kilo vermişti. Günden güne eriyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında spor yaptığı anları paylaştı. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, bikinisiyle plajda spor yaptığı anlara ait kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Adeta iğne ipliğe dönen oyuncunun Bozoğlu'nun formda görüntüsü ise sosyal medyayı salladı.

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Kum torbası ile poz veren oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Sosyal medya kullanıcıları, Bozoğlu'nun kum torbası ile verdiği pozlar için "Yaktın buraları", "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun" yorumlarını yaparak ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Yeşim Ceren Bozoğlu
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