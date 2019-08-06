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Yeşim Ceren Bozoğlu 'Sarışınlığa çok alıştım' demişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından yeni imajıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yeşim Ceren Bozoğlu 'Sarışınlığa çok alıştım' demişti

Ciddi bir şekilde kilo veren ve saçlarını sarıya boyatarak adeta bambaşka bir görüntüye kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu, bu yeni görüntüsüyle Yüzleşme adlı bir dizinin kadrosunda yer almış, proje kısa sürede final yapınca bir süre ekranlardan uzaklaşmıştı.

Sarı saçlarıyla birlikte sosyal medya hesabından bol bol paylaşımda bulunan hatta bu paylaşımlarından birinde “Ben bu sarışınlığa çok alıştım yalnız, onu napıcaz?” şeklinde bir de paylaşımda bulunan Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni görüntüsüyle geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçti.

Saçlarını siyaha boyatan ve yeni görüntüsü takipçileri tarafından büyük beğeni kazanan Bozoğlu, gülümserken çekilmiş karesiyle yeni bir projenin de müjdesini verirken binlerce beğeni aldı.

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