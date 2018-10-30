Yeşim Salkım İstanbullu Gelin'de hangi rolde oynayacak?

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Hakan Altıner, Nergis Çorakçı, Kaan Çakır, Nihal Yalçın, Meral Çetinkaya, Ahsen Eroğlu ve Neslihan Yeldan gibi isimlerin yer aldığı dizide Yeşim Salkım Boranlar'ın halası olan Ülfet Kavaklı'nın her defasında para vererek susturduğu, Ülfet'in karanlık geçmişinin kara kutusu Sedef karakterine hayat verecek.

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