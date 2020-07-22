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Yeşim Salkım Murat Övüç'e tepki gösterdi! Yanıt şoke etti: Bana göz mu koydun?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

Pınar Gültekin cinayetinin ardından, "Kadınlar adamlara saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar... E tabii erkekler de... Tabii ki şiddete karşıyım ama herkes çizgisini bilmeli. Kadın erkeğin her zaman bir adım gerisinde duracak" diyen Murat Övüç'e Yeşim Salkım cevap verdi. Övüç'ün yanıtı ise şoke etti.

Murat Övüç, bir internet sitesine verdiği röportajla herkesi şoke etti. Pınar Gültekin adlı genç kızın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan videoda “Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi, tutun abi dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda” gibi talihsiz açıklamalar yapan Övüç Twitter’da tepki yağdı.

Konuşmasını “Kadınlar adamlara saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar… E tabii erkekler de… Tabii ki şiddete karşıyım ama herkes çizgisini bilmeli” gibi son derece şiddet yanlısı sözlerle sürdüren Övüç’e bir tepki de Yeşim Salkım’dan geldi.

Murat Övüç'ten kadınlar hakkında şoke eden sözler! 'Tutun dilinizi!'Murat Övüç'ten kadınlar hakkında şoke eden sözler! 'Tutun dilinizi!'

“Bak Murat Övüç, cinsel yönelimin beni hiç ilgilendirmez ama eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz” diyen Salkım sinirini şu cümlelerle dile getirdi:

SENİN HADDİNE DEĞİL!

“Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız kadın erkeğin bir adım gerisindedir gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ce senin gibi malesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu haddinizi bilin ettiğiniz küfürlere ve ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin bence çünkü hiç bir bilinçli toplum sizi kıymetli bir yere koymaz iki kızım var ve senin haddine değil bizim nasıl yürüyeceğimiz sana bir psikolog tavsiyesi @muratovucofficiall bu arada sayfamı bu video ile kirlettiğim için tüm aklı başında değerli takipçilerimden özür dilerim itinayla kaldıracağım zamanı gelince.”

Murat Övüç ise Salkım'a şoke eden bir yanıt verdi: "Size hiç yakıştıramadım... Sevdiğim saydığım bir insandınız... Beni hedef göstererek kadınlar gözünde linç edemediniz... Hayırdır bende gözün mü var? Bana göz mü koydun?"

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