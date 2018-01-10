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Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a şok sözler: Beni öldürecek misiniz?

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 22:23 | Son Güncelleme 7 saat önce

Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Seda Sayan'a sert sözlerle yüklendi. Salkım, "Benim gibi hastalığı yeni atlatmış bir kadını öldürecek misiniz?" dedi.

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a şok sözler: Beni öldürecek misiniz?

Seda Sayan, Yeşim Salkım'ın kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle yargıya başvurmuş, yargı kararını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Seda Sayan kararı paylaşırken Yeşim Salkım'ın TC kimlik numarası ile ev adresini kapatmadan paylaşmıştı.

Seda Sayan'ın bu paylaşımı sonrası deliye dönen Yeşim Salkım, Instagram Story'den yayınladığı video ile sert cevap vermişti.

'CEHENNEMDE CAYIR CAYIR YANIN'

Siniri geçmeyen Yeşim Salkım, bu kez Instagram'daki canlı yayınında Seda Sayan'a sert sözlerle yüklendi. Ağır hakaretler içeren sözlerin sonunda Yeşim Salkım, "Şimdi adresi ne yapacağız? Ahlaksız. Böyle bir şeyi ömrümde görmedim. Hepsinin çıktısını, yapılan yorumların ekran görüntüsünü avukatım aldı. Benim gibi hastalığı yeni atlatmış bir kadını öldürecek misiniz?" dedi.

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Yeşim Salkım sosyal medya seda sayan

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