Yeşim Salkım’ın korunma talebine mahkemeden ret

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı Yeşim Salkım, bir TV programında kendisi hakkında hakarete varan sözler söylediği iddiasıyla sunucu Seda Akgül'den korunma talebinde bulundu.
Salkım, 'Onur kırıcı, küçük düşürücü' açıklamalarla hakkında olumsuz bir algı yaratıldığını belirterek, Seda Akgül'den 6 ay süreyle korunma talep etti.
Ancak mahkeme, Yeşim Salkım'ın korunma talebini 6284 sayılı kanun kapsamında olmadığından reddine karar verdi.
(SABAH)
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