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Yeşim Salkım’ın korunma talebine mahkemeden ret

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 14:00 | Son Güncelleme 13 saat önce

Yeşim Salkım, 'Onur kırıcı, küçük düşürücü' açıklamalarla hakkında olumsuz bir algı yaratıldığını belirterek, Seda Akgül'den 6 ay süreyle korunma talep etti.

Yeşim Salkım’ın korunma talebine mahkemeden ret

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı Yeşim Salkım, bir TV programında kendisi hakkında hakarete varan sözler söylediği iddiasıyla sunucu Seda Akgül'den korunma talebinde bulundu.

Salkım, 'Onur kırıcı, küçük düşürücü' açıklamalarla hakkında olumsuz bir algı yaratıldığını belirterek, Seda Akgül'den 6 ay süreyle korunma talep etti.

Ancak mahkeme, Yeşim Salkım'ın korunma talebini 6284 sayılı kanun kapsamında olmadığından reddine karar verdi.

(SABAH)


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Yeşim Salkım seda akgül

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ADALET DEDİĞİN BUDUR İŞTE SEN KONUŞ BAŞKASI SENİ KONUŞMASIN YOK ÖYLE
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