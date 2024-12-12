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  4. Yetenek Sizsiniz ile hafızalara kazındı! Aref Ghafouri Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu! Son hali herkesi şaşırttı

Yetenek Sizsiniz ile hafızalara kazındı! Aref Ghafouri Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu! Son hali herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.12.2024 10:07
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yetenek Sizsiniz programına damga vuran isimlerden biri olan Aref Ghafouri uzun zamandır ortalarda yoktu. İranlı ünlü illüzyonist, Pınar Kerimoğlu'nn YouTube programında ortaya çıktı. Aref Ghafouri son haliyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yetenek Sizsiniz ile hafızalara kazındı! Aref Ghafouri Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu! Son hali herkesi şaşırttı

2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan bir isim haline gelen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bir süredir görünmüyordu.

Uzun zamandır ortalarda olmayan ünlü isim Pınar Kerimoğlu'nn YouTube programında ortaya çıktı.

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Yarışma sürecinden ve sonrasında aldığı tepkilerden bahseden Aref, hedefinin Dubai’de uçarak dünya basınında gündem olmak olduğunu dile getirdi.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü illüzyonist son haliyle de gündem oldu. Aref'i görenler 'bambaşka biri olmuş', 'çok değişmiş' gibi yorumlar yaptılar.

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İş yerinde yılan, timsah ve aslan gibi vahşi hayvanlar beslediğini ve bunun için hayvanat bahçesi ruhsatı aldığını dile getiren Aref, beslediği bir yılan tarafından sokulup ölümden dönme hikayesini anlattı:

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'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

“Sokakta bulup beslediğim bir kobra türüydü. Beslemek için elimde biraz gevşek tuttum, o da aç olduğu için bileğimden soktu. Hemen nabzımı düşürdüm ve ağzıma su alıp zehri emdim. Adeta ölümden döndüm, çok anlık gelişen bir süreçti,” diye konuştu.

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Yetenek Sizsiniz Aref
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