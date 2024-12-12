Yetenek Sizsiniz ile hafızalara kazındı! Aref Ghafouri Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu! Son hali herkesi şaşırttı

2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan bir isim haline gelen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bir süredir görünmüyordu.

Uzun zamandır ortalarda olmayan ünlü isim Pınar Kerimoğlu'nn YouTube programında ortaya çıktı.

Yarışma sürecinden ve sonrasında aldığı tepkilerden bahseden Aref, hedefinin Dubai’de uçarak dünya basınında gündem olmak olduğunu dile getirdi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü illüzyonist son haliyle de gündem oldu. Aref'i görenler 'bambaşka biri olmuş', 'çok değişmiş' gibi yorumlar yaptılar.

İş yerinde yılan, timsah ve aslan gibi vahşi hayvanlar beslediğini ve bunun için hayvanat bahçesi ruhsatı aldığını dile getiren Aref, beslediği bir yılan tarafından sokulup ölümden dönme hikayesini anlattı:

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

“Sokakta bulup beslediğim bir kobra türüydü. Beslemek için elimde biraz gevşek tuttum, o da aç olduğu için bileğimden soktu. Hemen nabzımı düşürdüm ve ağzıma su alıp zehri emdim. Adeta ölümden döndüm, çok anlık gelişen bir süreçti,” diye konuştu.