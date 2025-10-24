Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yetenek Sizsiniz Türkiye Programı'nın ünlü sihirbazıydı: Aralarında Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 16 kişi hakkında suç duyurusu ve 2 sene işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) hisselerinde yapılan işlemlerle ilgili yürüttüğü inceleme sonucunda, aralarında sihirbaz Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 16 kişi hakkında “piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. SPK ayrıca, aynı kişiler için borsalarda 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye Programı'nın ünlü sihirbazıydı: Aralarında Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 16 kişi hakkında suç duyurusu ve 2 sene işlem yasağı
Çiğdem Sevinç

Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı incelemeler neticesinde Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yapanlara ilişkin suç duyurusu ve işlem yasağı getirme kararı aldı.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından Avrupa Yatırım Holding pay piyasasına yönelik yapılan paylaşımlarda ve AVHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan Alper Atalay, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Emre Kızılırmak, Eren Çayır, Erol Demir, Furkan Koçak, İlker İlhan, Mehmet Yılmaz, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Onur Yılmaz, Osman Özsoy, Talha Erdinç Şahin adlı şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlı “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 115'inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye Programı nın ünlü sihirbazıydı: Aralarında Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 16 kişi hakkında suç duyurusu ve 2 sene işlem yasağı 1

İŞLEM YASAĞI DA GETİRİLDİ

Yine aynı kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan ve bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Kurulun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/2 ve 6/2 maddeleri çerçevesinde borsalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye Programı nın ünlü sihirbazıydı: Aralarında Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 16 kişi hakkında suç duyurusu ve 2 sene işlem yasağı 2

DAHA ÖNCE DE YASAK GELMİŞTİ

Sihirbaz Aref Ghafouri'ye daha önceden de yasak gelmiş ve hakkında işlem uygulanmıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğum gününde felç geçirdi: Uyanınca ikinci bir şok yaşadıDoğum gününde felç geçirdi: Uyanınca ikinci bir şok yaşadı
Kalkış yapan uçak yere çakıldı! O anlar kamerada...Kalkış yapan uçak yere çakıldı! O anlar kamerada...

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
59.8
4.382.182.791,35
% 2.13
11:08
THYAO
291.25
4.063.404.678,50
% 2.46
11:08
ISCTR
12.57
3.983.216.609,73
% 4.23
11:08
TEHOL
37.88
3.370.885.627,58
% -5.3
11:08
YKBNK
31.56
3.067.766.628,68
% 3.95
11:08
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sihirbaz Yetenek Sizsiniz İstanbul Aref borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.