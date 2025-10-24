Yetenek Sizsiniz Türkiye Programı'nın ünlü sihirbazıydı: Aralarında Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 16 kişi hakkında suç duyurusu ve 2 sene işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı incelemeler neticesinde Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yapanlara ilişkin suç duyurusu ve işlem yasağı getirme kararı aldı.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından Avrupa Yatırım Holding pay piyasasına yönelik yapılan paylaşımlarda ve AVHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan Alper Atalay, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Emre Kızılırmak, Eren Çayır, Erol Demir, Furkan Koçak, İlker İlhan, Mehmet Yılmaz, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Onur Yılmaz, Osman Özsoy, Talha Erdinç Şahin adlı şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlı “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 115'inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

İŞLEM YASAĞI DA GETİRİLDİ

Yine aynı kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan ve bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Kurulun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/2 ve 6/2 maddeleri çerçevesinde borsalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

DAHA ÖNCE DE YASAK GELMİŞTİ

Sihirbaz Aref Ghafouri'ye daha önceden de yasak gelmiş ve hakkında işlem uygulanmıştı.