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Yetişkin film setlerinin arka planını paylaştı! Yıldız isim Adriana Chechik’ten olay yaratan açıklama... “O sahneden sonra bıraktım”

10.01.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik, setlerin arka planında gelişen olayları anlatarak dikkatleri üzerine çekti. Kadınların kamera arkasında kadın oyunculara kötü davranıldığını belirten Chechik, bir çekim sırasında gördüğü sahnenin yetişkin sektörünü bırakmasına neden olduğunu dile getirdi.

Yetişkin film setlerinin arka planını paylaştı! Yıldız isim Adriana Chechik’ten olay yaratan açıklama... “O sahneden sonra bıraktım”

Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik sektörden ayrılma nedenini açıklayarak herkesin ilgisini çekti. TikTok’ta yapılan bir canlı yayına katılan Chechik, kadın oyuncuların kötü muamele gördüğünü ve ücretlerinin düşük olduğunu dile getirerek duruma tepki gösterdi. İSet çalışanlarının kadın oyunculara davranışlarına dayanamadığını ifade eden Chechik çekimin ortasında kariyerini bıraktığını itiraf etti.

“GÖRDÜKLERİME İNANAMADIM”

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Kadın ile erkek oyuncuların eşit imkanlarda ve şartlarda çalıştırılmadığını ifade eden Chechik, “Bir keresinde İngilizce bilmeyen bir kızın sahnesini izliyordum. O kadar zorlandı ki ona gerçekten iğrenç bir şekilde davrandılar. Gördüklerime inanamadım. O sahneden sonra bıraktım” dedi.

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