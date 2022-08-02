Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik, ideal sevgilisinin özelliklerini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada 3 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Chechik, düzenli bir ilişki istediğini söyleyerek gelecekteki sevgili adayına seslendi. Sevgilisini hayranlarının arasında seçebileceğini dile getiren Chechik, Pillow podcastinde ideal erkek tipinden söz etti.

“KENDİ KENDİNİZE DEĞERLENDİRMEYİN”

Sevgilisinin dış görüntüsünde sadece göz rengine takıldığını ifade eden Chechik, “Yeşil gözlü olmasını istiyorum. Aslında bu madde birçok kişinin elenmesine neden oluyor. İkincisi ise kişisel hijyen konusu. Bu konudaki sorularıma verdikleri cevaplara göre onları değerlendiriyorum” dedi.

Erkeklerin dış görünüşleri nedeniyle kendilerini değerlendirmemesi gerektiğini söyleyen Chechik, “Kendi kendinize değerlendirmeyin. Çünkü dış görünüş sadece ayna karşısında gördüklerinizle ilgilidir. Ben bunun peşinde değilim. Beden önemli değil” diye konuştu.



