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Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik, ideal sevgilisinin özelliklerini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

02.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Adriana Chechik, ideal ilişkideki beklentilerini ve potansiyel sevgili adayının özelliklerini anlattı. Dış görünüşün kendisi için önemli olmadığını dile getiren Chechik, ideal ilişkide birkaç maddenin yerine getirilmesinin yeterli olacağını söyledi. Chechik’in söyledikleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik, ideal sevgilisinin özelliklerini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada 3 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Chechik, düzenli bir ilişki istediğini söyleyerek gelecekteki sevgili adayına seslendi. Sevgilisini hayranlarının arasında seçebileceğini dile getiren Chechik, Pillow podcastinde ideal erkek tipinden söz etti.

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“KENDİ KENDİNİZE DEĞERLENDİRMEYİN”

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Sevgilisinin dış görüntüsünde sadece göz rengine takıldığını ifade eden Chechik, “Yeşil gözlü olmasını istiyorum. Aslında bu madde birçok kişinin elenmesine neden oluyor. İkincisi ise kişisel hijyen konusu. Bu konudaki sorularıma verdikleri cevaplara göre onları değerlendiriyorum” dedi.

Erkeklerin dış görünüşleri nedeniyle kendilerini değerlendirmemesi gerektiğini söyleyen Chechik, “Kendi kendinize değerlendirmeyin. Çünkü dış görünüş sadece ayna karşısında gördüklerinizle ilgilidir. Ben bunun peşinde değilim. Beden önemli değil” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya adriana chechik
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