Yetişkin film yıldızı Belle Delphin sessizliğini bozdu! Ampul yediği video sosyal medyayı salladı

Eski yetişkin filmi yıldızı olan Belle Delphine, Kasım ayında sosyal medyada sessizliğe bürününce takipçilerini endişelendirmişti. 22 yaşındaki OnlyFans modeli küvet suyunu satarak ün kazanmasının ardından oldukça ilginç bir paylaşıma daha imza attı. 2.11 milyon YouTube abonesine bir video yayınlayan Delphine, yaptığı paylaşımda ampul yediği anları paylaştı. Delphine videosuna, “Seni bir asla bırakmayacağım” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Delphine’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Yeni videosu için heyecanlı olduğunu dile getiren Delphine, cam ampulü yediği anları paylaştı. Videonun sonunda ise Delphine’in ağzının kanlar içinde kaldığı anlar sosyal medyanın tepkisini çekti. Delphine tepkilerin üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Yeni bir YouTube videosu yayınladım. Bu video için gerçekten heyecanlıyım” yorumunu yaptı.



