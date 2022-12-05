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Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot’un iç çamaşırlı paylaşımı olay yarattı! Noel ağacının yanına geçip poz verince...

05.12.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız model Pauline Tantot, 5.6 milyon takipçisiyle Noel ağacının yanında dantelli iç çamaşırıyla cesur pozlarını paylaştı. Yılbaşı coşkusuna erkenden başlayan Tantot’un paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot’un iç çamaşırlı paylaşımı olay yarattı! Noel ağacının yanına geçip poz verince...

Fransız model Pauline Tantot için yılbaşı heyecanı erkenden başladı. Evine Noel ağacını kuran fenomen isim sarı iç çamaşırı takımıyla poz vererek sosyal medyayı sallamayı başardı. Başına pembe kulaklardan bir taç takan ve kapüşonlu bir eşofman üstü giyen Tantot’un Noel ağacı pozu beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA ÇÖKTÜ

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313 binden fazla beğeni toplayan gönderisine Tantot, “Rahat mevsim geldi” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İşte Noel için tek istediğim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Aşık oldum” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Buna bayıldım, gerçekten mükemmel” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Pauline Tantot

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