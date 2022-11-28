Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bu kez çok masum paylaştı! Nasihat vermeyi ihmal etmedi

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mia Malkova sosyal medyadan genellikle cesur pozlarını yayınlamayı tercih ediyordu. Takipçilerinin iç çamaşırıyla görmeye alışkın olduğu isim bu kez günlük hayatından bir kareyle hayranlarını şaşırtmayı başardı. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken kare kısa sürede popüler olmayı başardı.

“KAMU SPOTU MU BU?”

Beyaz perdelerin olduğu bir pencerenin önünde selfie çekilen Malkova gönderisine, “Telefonunu bırak ve gününü ailenle geçir” notunu ekledi. Malkova’nın paylaşımı kısa sürede yaklaşık 300 bin beğeniye ulaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu ünlü ismin doğal hali takipçilerinden tam not aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz bir güzellik” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle paylaşımlar yaparsan telefonumuzdan nasıl kurtulabiliriz?” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Kamu spotu mu?” dedi.



