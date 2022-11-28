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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bu kez çok masum paylaştı! Nasihat vermeyi ihmal etmedi

28.11.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyadaki 11.1 milyon takipçisini şaşırtacak bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Malkova, Instagram’da paylaştığı cesur pozlarının aksine masum bir fotoğrafla sevenlerinin karşısına çıktı. Malkova paylaştığı selfiesinde sevenlerine nasihat vermeyi ihmal etmedi.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bu kez çok masum paylaştı! Nasihat vermeyi ihmal etmedi

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mia Malkova sosyal medyadan genellikle cesur pozlarını yayınlamayı tercih ediyordu. Takipçilerinin iç çamaşırıyla görmeye alışkın olduğu isim bu kez günlük hayatından bir kareyle hayranlarını şaşırtmayı başardı. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken kare kısa sürede popüler olmayı başardı.

“KAMU SPOTU MU BU?”

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Beyaz perdelerin olduğu bir pencerenin önünde selfie çekilen Malkova gönderisine, “Telefonunu bırak ve gününü ailenle geçir” notunu ekledi. Malkova’nın paylaşımı kısa sürede yaklaşık 300 bin beğeniye ulaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu ünlü ismin doğal hali takipçilerinden tam not aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz bir güzellik” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle paylaşımlar yaparsan telefonumuzdan nasıl kurtulabiliriz?” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Kamu spotu mu?” dedi.

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sosyal medya Mia Malkova

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