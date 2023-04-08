Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyada sınır tanımadı! Üzerini tamamen çıkartıp göğüslerini kitapla kapattı

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyada sınır tanımadı! Üzerini tamamen çıkartıp göğüslerini kitapla kapattı

08.04.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının kalp atışlarınız hızlandırmayı başardı. Fenomen isim Instagram hesabından yarı çıplak bir şekilde verdiği pozla sınır tanımadığını gösterdi. Hayranları Malkova’nın gönderisini kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyada sınır tanımadı! Üzerini tamamen çıkartıp göğüslerini kitapla kapattı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarını bir üst seviyeye taşıyarak takipçilerini şaşırttı. 11 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından üzerini tamamen çıkartarak göğüslerini kitapla örttüğü bir pozunu yayınlayan Malkova dikkatleri çekti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

kapak1

Fenomen ismin göğüslerini kitapla örttüğü pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Malkova’nın gönderisi milyonlarca beğeni ve yoruma ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar yaparken bazıları ise eleştiri oklarını yöneltti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Keşke onu okumayı tercih etseydin” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok güzelsin” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Süper mini şortuyla yaktı geçti! “Seksi olmaya çalışırken...”

Süper mini şortuyla yaktı geçti! “Seksi olmaya çalışırken...”

 Seyir halindeki motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki...

Seyir halindeki motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki...

 Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

 İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

 Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadı

Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kutsal dağın tepesinde cinsel ilişki görüntüleri çekip yayınlayınca...Kutsal dağın tepesinde cinsel ilişki görüntüleri çekip yayınlayınca...
“O kadar mükemmelim ki... Seks bebeği olduğumu düşünüyorlar”“O kadar mükemmelim ki... Seks bebeği olduğumu düşünüyorlar”
Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildilerDenizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler
Anahtar Kelimeler:
Mia Malkova

En Çok Okunan Trend Haberler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Süper mini eteğiyle eğildi! Hem göğüs hem de kalça dekoltesi...

Süper mini eteğiyle eğildi! Hem göğüs hem de kalça dekoltesi...

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Cüzdandan kemere en şık erkek aksesuarları indirimde! Kaçırmayın

Cüzdandan kemere en şık erkek aksesuarları indirimde! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.