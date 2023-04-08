Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyada sınır tanımadı! Üzerini tamamen çıkartıp göğüslerini kitapla kapattı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarını bir üst seviyeye taşıyarak takipçilerini şaşırttı. 11 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından üzerini tamamen çıkartarak göğüslerini kitapla örttüğü bir pozunu yayınlayan Malkova dikkatleri çekti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Fenomen ismin göğüslerini kitapla örttüğü pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Malkova’nın gönderisi milyonlarca beğeni ve yoruma ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar yaparken bazıları ise eleştiri oklarını yöneltti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Keşke onu okumayı tercih etseydin” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok güzelsin” yorumunu ekledi.