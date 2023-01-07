Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın nabzını iyice yükseltti! Transparan iç çamaşırı takımıyla şov yaptı

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan yetişkin film yıldızı Mia Malkova’nın cesur paylaşımları durmak bilmiyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim son olarak yatağın üzerine oturarak transparan iç çamaşırı takımıyla çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Kameranın olduğu bölüme gözleriyle direkt olarak bakan Malkova’nın beğenisini kazandı.

MEYDAN OKUDU

Son derece seksi bir şekilde yaptığı paylaşımda Malkova hayranlarına meydan okurcasına “Göz temasını koruyun” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları Malkova’nın paylaşımına kısa sürede sürede binlerce beğeni ve yorum gönderdi. Ünlü isimlerinde gönderisine kayıtsız kalamadığı Malkova’nın fotoğrafına Lyna Perez, “Böyle bir surat ifadesiyle çok kolay” yorumunu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Bu inanılmaz” yorumunu ekledi.