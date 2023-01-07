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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın nabzını iyice yükseltti! Transparan iç çamaşırı takımıyla şov yaptı

07.01.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyadan yaptığ cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not aldı. 11.3 milyon takipçisiyle transparan içi çamaşırı takımıyla çekilen bir pozunu paylaşan Malkova hayranlarının nabzını yükseltti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın nabzını iyice yükseltti! Transparan iç çamaşırı takımıyla şov yaptı

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan yetişkin film yıldızı Mia Malkova’nın cesur paylaşımları durmak bilmiyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim son olarak yatağın üzerine oturarak transparan iç çamaşırı takımıyla çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Kameranın olduğu bölüme gözleriyle direkt olarak bakan Malkova’nın beğenisini kazandı.

MEYDAN OKUDU

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Son derece seksi bir şekilde yaptığı paylaşımda Malkova hayranlarına meydan okurcasına “Göz temasını koruyun” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları Malkova’nın paylaşımına kısa sürede sürede binlerce beğeni ve yorum gönderdi. Ünlü isimlerinde gönderisine kayıtsız kalamadığı Malkova’nın fotoğrafına Lyna Perez, “Böyle bir surat ifadesiyle çok kolay” yorumunu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Bu inanılmaz” yorumunu ekledi.

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sosyal medya Mia Malkova

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