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Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat, kıyafetiyle şaşkına çevirdi! Altına hiçbir şey giymediği mini eteğiyle eğilince....

11.11.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 408 bin takipçisi bulunan Brezilyalı sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat, cesur paylaşımlarının sınırını zorladı. Sao Paulo’da bir süpermarkette alışveriş yaptığı sırada çekilen pozlarını paylaşan Farhat mini eteğinin altına iç çamaşırı giyinmeyince sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat, kıyafetiyle şaşkına çevirdi! Altına hiçbir şey giymediği mini eteğiyle eğilince....

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Fernanda Mota Farhat, yine toplumsal tabuları alt üst edecek bir paylaşıma imza attı. Raflara bakarak arkasını kameraya döndüğü sırada Farhat, altına iç çamaşırı giymeyi tercih etmedi. Raflara uzanmak için eğildiği sırada frikik veren Farhat o anları paylaşmaktan çekinmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Pileli kot eteğini gri bir sweatshirt ile tamamlayan fenomen isim gönderisine, “Biraz patlamış mısır ister misin?” notunu ekledi. Sosyal medya fenomeninin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumların yanında paylaşımını fazla bulduklarını da ifade eden paylaşımlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Sen patlamış mısır al ben film setini hazırlayayım” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İlkini görünce çok beğendim. İkinci ve üçüncü gerçekten sürpriz oldu” yorumunu ekledi.

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