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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova ten rengi bikinisiyle mest etti! Tatile doyamadı

01.07.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 yaşındaki yetişkin film yıldızı Mia Malkova, tatil fotoğraflarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Bahamalar’da tatilde olan güzel yıldız son olarak ten rengi bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede popüler olurken bikinili pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova ten rengi bikinisiyle mest etti! Tatile doyamadı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yıllık 2.2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon 876 bin TL) kazandığını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Yıllık kazancı dudak uçuklatan yetişkin film yıldızı senenin yorgunluğunu Bahamalar’da yaptığı tatille atmaya devam ediyor. Malkova, 10.9 milyon sosyal medya takipçisinin beğenisine ten rengi bikinisiyle çekilen fotoğraflarını sundu.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Bahamalar’da yakın bir kız arkadaşıyla tatil yapan Mia Malkova, ten rengi bikinisiyle çekilen fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Fenomen isim bikinili pozlarına “Tatlı değil mi?” notunu ekleyerek hayranlarının fikrini sordu.

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Malkova’nın paylaşımını sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Malkova’nın paylaşımı binlerce beğeni toplarken hayranları güzel isimle hem fikir olarak fotoğraflarına övgü dolu yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova
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