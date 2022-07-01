Yetişkin film yıldızı Mia Malkova ten rengi bikinisiyle mest etti! Tatile doyamadı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yıllık 2.2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon 876 bin TL) kazandığını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Yıllık kazancı dudak uçuklatan yetişkin film yıldızı senenin yorgunluğunu Bahamalar’da yaptığı tatille atmaya devam ediyor. Malkova, 10.9 milyon sosyal medya takipçisinin beğenisine ten rengi bikinisiyle çekilen fotoğraflarını sundu.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Bahamalar’da yakın bir kız arkadaşıyla tatil yapan Mia Malkova, ten rengi bikinisiyle çekilen fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Fenomen isim bikinili pozlarına “Tatlı değil mi?” notunu ekleyerek hayranlarının fikrini sordu.

Malkova’nın paylaşımını sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Malkova’nın paylaşımı binlerce beğeni toplarken hayranları güzel isimle hem fikir olarak fotoğraflarına övgü dolu yorumlar yaptı.



