Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’ya kış bir türlü gelmedi! Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımları sayesinde sosyal medyayı sallayan Malkova yine hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Sıklıkla dekolteli kıyafetler, iç çamaşırı ve bikini takımlarıyla hayranlarının görmeye alışkın olduğu Malkova geleneği bozmadı. Siyah bikini takımıyla poz veren Malkova’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Hayranlarının ilgisini çeken paylaşımında Malkova, örgüden yapılan bikini takımıyla evinin bahçesinde poz verdi. Losa Angeles’ta çekilen pozu sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Tanrıça” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Buna gerçekten bayıldım” yorumunu ekledi.