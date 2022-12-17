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  4. Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’ya kış bir türlü gelmedi! Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’ya kış bir türlü gelmedi! Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle sosyal medyayı salladı

17.12.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur paylaşımları durmak bilmiyor. Instagram’da 11.2 milyon takipçisi bulunan Malkova yine bikini takımıyla verdiği pozuyla gündem olmayı başardı. Son pozuyla Malkova hayranlarına “Ona kış bir türlü gelmedi” dedirtti.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’ya kış bir türlü gelmedi! Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımları sayesinde sosyal medyayı sallayan Malkova yine hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Sıklıkla dekolteli kıyafetler, iç çamaşırı ve bikini takımlarıyla hayranlarının görmeye alışkın olduğu Malkova geleneği bozmadı. Siyah bikini takımıyla poz veren Malkova’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

kapak mia malkova

Hayranlarının ilgisini çeken paylaşımında Malkova, örgüden yapılan bikini takımıyla evinin bahçesinde poz verdi. Losa Angeles’ta çekilen pozu sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Tanrıça” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Buna gerçekten bayıldım” yorumunu ekledi.

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Mia Malkova

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