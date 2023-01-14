Yetişkin film yıldızı Mia Malkova yatağının üzerine oturup transparan iç çamaşırıyla paylaştı! Bir gören bir daha baktı

yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın sınırlarını zorlayan paylaşımlarını ara vermeden sürdürüyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Malkova, son olarak yatağının üzerine oturarak ten rengine yakın bir renkte transparan iç çamaşırı takımıyla poz verdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Malkova, “Seni ezeceğim” notunu ekledi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağan gönderisinde hayranları sevilen ismin güzelliğini öven yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz bir güzellik” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Hayallerin ötesinde bir insan” yorumunu yaptı.