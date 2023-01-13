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Eski sevgililerini ağlatacak paylaşım! Çırılçıplak poz verdi... İntikam selfiesi sosyal medyayı salladı

13.01.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Mikaela Testa, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarının nefesini kesmeyi başardı. Eski sevgililerini ağlatacak intikam selfiesinde Testa, tüm kıyafetlerini çıkartıp tamamen çıplak bir şekilde ayna karşısında poz verdi. Testa’nın paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

Eski sevgililerini ağlatacak paylaşım! Çırılçıplak poz verdi... İntikam selfiesi sosyal medyayı salladı

Sosyal medya fenomeni Mikaela Testa eski sevgililerine neler kaçırdıklarını göstermek için çırılçıplak ayna karşısına geçti. Avustralya’nın Queensland şehrinde yaşayan 22 yaşındaki fenomen ismin sosyal medya kullanıcıları tarafından intikam selfiesi olarak yorumlanan paylaşımı ne sınır tanıdı ne de limit. Testa’nın gönderisi hayranlarını çılgına çevirdi.

BİR GÖREN BİR DAHA BAKTI

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Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede dünya genelinde milyonlarca takipçiye ulaşan Mikaela Testa, sosyal medyanın sınırlarını zorlayan bir paylaşıma daha imza attı. Sadece kolye ve küpelerini takarak kıyafetlerine veda ettiği çıplak bir pozunu paylaşan Testa, Instagram’ın topluluk kuralları gereğince göğüsleri ve cinsel organının göründüğü kısımlara siyah bir bant koymayı tercih etti. Testa’nın paylaşımı kısa sürede beğeni rekorları kırmayı başardı.

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sosyal medya Avustralya fenomen selfie çırılçıplak

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