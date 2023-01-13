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Yetişkin film yıldızı Reislin yine ayna pozuyla olay oldu! Pantolonunun düğmelerini açıp iç çamaşırıyla dans etti

13.01.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medyada cesur paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Instagram’dan yaptığı her paylaşımı olay yaratan fenomen isim yine ayna klişesini bozmadı ve bu kez aynanın karşısına geçerek pantolonunun düğmelerini açtı. İç çamaşırını göstererek dans eden Reislin hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Yetişkin film yıldızı Reislin yine ayna pozuyla olay oldu! Pantolonunun düğmelerini açıp iç çamaşırıyla dans etti

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan yetişkin film yıldızı Reislin, sosyal medyada takipçilerini hayran bırakacak bir paylaşıma daha imza attı. Sosyal medyada sıklıkla cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirerek 633 bin takipçiye ulaşan Reislin’in ayna karşısındaki selfieleri hayranlarından tam not alıyor. Fenomen isim yeniden aynanın karşısına geçerek pantolonunun düğmelerini açtı ve dans etmeye başladı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI

sosyal medya1

Yetişkin film yıldızı Reislin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda siyah boğazlı bir kazak ve bir kot pantolonla sevenlerinin karşısına çıktı. Aynada kombinini göstermek isteyen Reislin pantolonun düğmelerini açarak kalçasından aşağıya indirdi ve iç çamaşırını gösterdi. Dans etmeyi ihmal etmeyen Reislin takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

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