Yetişkin film yıldızı Reislin yine ayna pozuyla olay oldu! Pantolonunun düğmelerini açıp iç çamaşırıyla dans etti

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan yetişkin film yıldızı Reislin, sosyal medyada takipçilerini hayran bırakacak bir paylaşıma daha imza attı. Sosyal medyada sıklıkla cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirerek 633 bin takipçiye ulaşan Reislin’in ayna karşısındaki selfieleri hayranlarından tam not alıyor. Fenomen isim yeniden aynanın karşısına geçerek pantolonunun düğmelerini açtı ve dans etmeye başladı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI

Yetişkin film yıldızı Reislin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda siyah boğazlı bir kazak ve bir kot pantolonla sevenlerinin karşısına çıktı. Aynada kombinini göstermek isteyen Reislin pantolonun düğmelerini açarak kalçasından aşağıya indirdi ve iç çamaşırını gösterdi. Dans etmeyi ihmal etmeyen Reislin takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.