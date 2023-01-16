Yetişkin film yıldızı Reislin iç çamaşırlı ayna pozuyla sosyal medyanın sınırlarını yıktı! Resmen beğeni yağmuruna tutuldu

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Reislin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Hayranlarının nabzını yükselten paylaşımında Reislin ayna karşısına geçti ve tişörtünü kıvırarak poz verdi. Fenomen ismin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Yetişkin film yıldızı Reislin, tişörtünü göğüs kısmına doğru kıvırarak verdiği poza, “Arka planı görmezden gelin” notunu ekledi. Reislin’in paylaşımı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanırken fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu ne güzellik böyle” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadar güzel olmak zorunda mısın?” yorumunu yaptı.